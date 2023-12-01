Німеччина

Нападник Штутгарта привернув увагу ще одного клубу АПЛ.

Гвінейський центральний нападник Штутгарта Серу Гірассі опинився у сфері інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє видання The Guardian.

Головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг хоче знайти конкурента для Расмуса Гойлунда. Відомо, що МЮ зв'язався з агентом Гірассі, щоб обговорити потенційний трансфер.

Раніше також повідомлялося, що 27-річний гвінеєць цікавий двом іншим клубам АПЛ. Сам він не виключає можливості переїзду до Англії.

У цьому сезоні нападник вже взяв участь в 11 матчах Штутгарта у всіх турнірах, відзначившись 16 голами і 2 асистами. У його контракті з клубом є клаусула у розмірі 17,5 мільйонів євро.