Німеччина

Це була б красива історія.

Представник Бундесліги 2 Кайзерслаутерн знаходиться в пошуках нового головного тренера після звільнення Дірка Шустера.

Як повідомляє Sky Sports, одним з головних кандидатів на посаду є легендарний Мірослав Клозе.

Останнім місцем роботи 45-річного німецького фахівця був австрійський Альтах, який він покинув у березні цього року.

"Кайзер" наразі йде на 11-у місці турнірної таблиці Бундесліги 2.

Мірослав Клозе в якості гравця виступав за Кайзерслаутерн в період з 1999 по 2004 роки. За цей час він зіграв за клуб 147 матчів, забив 52 голи та віддав 28 результативних передач.