Німеччина

Football.ua представляє прев'ю до матчу 13 туру чемпіонату Німеччини, який пройде 03 грудня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 13-го туру німецької Бундесліги на нас чекає протистояння Баєра та Боруссії Дортмунд. Поєдинок може бути достатньо непередбачуваним.

БАЄР — БОРУССІЯ ДОРТМУНД

НЕДІЛЯ, 03 ГРУДНЯ, 18:30. БАЙ-АРЕНА, ЛЕВЕРКУЗЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Баєр демонструє неймовірний футбол цього сезону. Хабі Алонсо зміг побудувати дуже солідну команду, що демонструє амбіції виграти Бундеслігу та інші можливі турніри. Наразі вона іде на першому місці, лише одного разу зігравши внічию, із Баварією, та вигравши інші матчі. Літні трансфери поки що повністю виправдовують себе. Алехандро Грімальдо та Віктор Боніфейс взагалі є найкращими в клубі за гол+пас.

Боруссія Дортмунд виступає достатньо нерівно. Вона декілька разів зіграла внічию проти середняків чемпіонату, впевнено поступилася Баварії у Классікері та Штутгарту. Навіть у деяких переможних матчах ситуація інколи складається не надто оптимістично для Едіна Терзича і його помічників. Хоча рурському колективу вдалося вийти до плей-оф Ліги чемпіонів із важкої групи, саме німецький чемпіонат буде показником ефективної роботи.

У матчі в Леверкузені минулої кампанії "джмелям" вдалося перемогти з рахунком 2:0 завдяки голу Каріма Адеємі та удару по власних воротах Едмона Тапсоба. Проте загалом вони не завжди успішно грають саме на виїзді із цим опонентом.

Як правило, Баєр здобуває пункти на власному полі із Дортмундом. Втім, практично завжди має певні труднощі.

Можна сказати точно, що дане протистояння є доволі результативним. Попередня нульова нічия була зафіксована у 2015 році, а менше двох голів лише двічі.

Були на Бай-Арені рахунки 4:3 на користо обох сторін. Боруссія практично завжди забиває принаймні один гол на протязі десяти років. Головне питання полягає в тому, хто зможе забити першим. Окрім того, який тренер вийде переможцем із цього поєдинку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Джака, Паласіос, Грімальдо — Гофманн, Гложек — Боніфейс

Боруссія Дортмунд: Кобель — Рюєрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні — Брандт, Джан, Забітцер — Ройс, Фюллькруг, Байно-Гіттенс

Не зіграють: Артур, Вірц — Дюранвіль, Нмеча

Під питанням: Зюле

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