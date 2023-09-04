Німеччина

Нова угода розрахована до 30 червня 2028 року.

Леверкузенський Баєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із центральним захисником Едмондом Тапсобою.

Нова угода з 24-річним футболістом із Буркіна-Фасо розрахована до літа 2028 року. Попередній контракт діяв до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Тапсоба провів чотири матчі, в яких забив один гол. Всього на його рахунку 141 матч у складі "аптекарів", шість голів та два асисти.

Нагадаємо, Тапсоба виступає за Баєр із літа 2020 року, коли він перебрався з Віторії Гімарайнш.