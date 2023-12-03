У рамках тринадцятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав дортмундську Боруссію на БайАрені. 

Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1. 

Огляд матча

Баєр — Боруссія Дортмунд 1:1
Голи: Боніфас, 79 — Р'єрсон, 5. 

Попередження: Фрімпонг, 12, Паласіос, 75, Коссуну, 90+1 — Вольф, 90+1.

Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Джака, Паласіос (Шик, 79), Грімальдо — Гофманн (Адлі, 64), Вірц — Боніфас.

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Вольф, Гуммельс, Шлоттербек (Пападопулос, 64), Р'єрсон — Джан, Забітцер — Ройс (Меньє, 84), Брандт, Байно-Гіттенс (Адеємі, 64) — Фюллькруг. 