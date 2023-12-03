Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 3 грудня 2023 року, 18:30.
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03 грудня 2023, 21:31
У рамках тринадцятого туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав дортмундську Боруссію на БайАрені.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.
Огляд матча:
Баєр — Боруссія Дортмунд 1:1
Голи: Боніфас, 79 — Р'єрсон, 5.
Попередження: Фрімпонг, 12, Паласіос, 75, Коссуну, 90+1 — Вольф, 90+1.
Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Джака, Паласіос (Шик, 79), Грімальдо — Гофманн (Адлі, 64), Вірц — Боніфас.
Боруссія (Дортмунд): Кобель — Вольф, Гуммельс, Шлоттербек (Пападопулос, 64), Р'єрсон — Джан, Забітцер — Ройс (Меньє, 84), Брандт, Байно-Гіттенс (Адеємі, 64) — Фюллькруг.