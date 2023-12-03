Німеччина

Завершився останній поєдинок 13-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках тринадцятого туру німецької Бундесліги Аугсбург приймав франкфуртський Айнтрахт на ВВК Арені.

Відкрити рахунок у матчі вдалося саме господарям поля — відзначився Єнсен. По перерві перевагу Аугсбурга подвоїв Ягу. Демірович міг поставити крапку у матчі, але не реалізував пенальті, після чого Айнтрахт намагався повернутися до гри завдяки автоголу голкіпера господарів поля Дамена. Проте, вхопитися бодай за нічию гості так і не зуміли.

Аугсбург — Айнтрахт (Франкфурт) 2:1

Голи: Єнсен, 35, Ягу, 58 — Дамен, 78 (автогол)

На 76-й хвилині Демірович не реалізував пенальті

Попередження: Педерсен, 73 — Бута, 27

Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Педерсен — Реджбечай, Дорш (Енгельс, 84) — Єнсен (Варгас, 67), Демірович (Міхель, 84), Ягу — Тіц (Бельйо, 76)

Айнтрахт (Франкфурт): Трапп — Бута (Нкунку, 46), Тута, Пачо, Макс — Ааронсон (Шаїбі, 46), Кох, Ларссон (Нганкам, 81) — Діна-Ебімбе (Якич, 64), Мармуш, Кнауфф (Гьотце, 64)