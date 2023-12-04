Німеччина

Гравець прокоментував відгуки на адресу свого клубу.

Граніт Джака прокоментував відгуки на свою адресу та виступи леверкузенського Баєра - цитує Bild.

"Коли Руді Феллер говорить щось подібне, це змушує вас пишатися. Визнання в Німеччині точно інше, ніж у Швейцарії, там мене критикують більше, ніж тут. Чому? Це вже інша тема.

Ми з нетерпінням чекаємо гри проти господарів Німеччини. Було кілька розмов у нашій роздягальні. Це чудова група. Після довгого часу ми знову граємо проти Шотландії, а також проти Угорщини. Ми ніколи не грали проти Німеччини на великому турнірі".

Баєр зіграв внічию в матчі чемпіонату проти Боруссії Дортмунд.