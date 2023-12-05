Німеччина

Представники канадця хочуть кращої пропозиції для гравця.

З'ясувалося, що заробітна плата є великою перешкодою у переговорах щодо оновлення угоди Баварії з Альфонсо Девісом, повідомляє Bayern & Germany, посилаючись на журналістів Тобі Альтшеффля та Крістіана Фалька.

На початку року Хасан Саліхаміджич обговорив умови нового контракту з представниками 23-річного канадського лівого захисника. Тоді було домовлено, що у майбутньому Девіс отримуватиме близько 12 мільйонів євро на рік.

Після звільнення Саліхаміджича переговори було призупинено на півроку. Зараз обговорюються інші умови — сторона гравця вимагає "значно вищу зарплату".

Чинна угода Девіса з мюнхенським клубом розрахована до кінця червня 2025 року. Портал transfermarkt оцінює його у 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що захисник цікавий мадридському Реалу та ще кільком європейським топ-клубам.