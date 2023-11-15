Німеччина

Баварія хотіла б втримати канадця.

Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі та ПСЖ також цікавляться канадським лівим захисником Баварії Альфонсо Девісом, але у гонці за підписання гравця лідирує мадридський Реал, повідомляє портал 90min.

У Баварії, як і у зацікавлених клубах, вважають, що 23-річний гравець налаштований на переїзд до Іспанії. Нещодавно президент мюнхенців заявив, що у клубі хотіли б, щоб Девіс залишився.

Агент канадця Недаль Гуозе висміяв чутки про те, що його клієнт вже домовився про умови переходу з Реалом. Він заявив, що Девіс зараз зосереджений на Баварії. Зазначимо, що контракт гравця з німецьким клубом розрахований до липня 2025 року.

У цьому сезоні захисник вже встиг взяти участь у 18 матчах мюнхенців у всіх турнірах, відзначившись 3 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 70 мільйонів євро.