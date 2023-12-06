Німеччина

У АПЛ за Астон Віллу француз і досі не зіграв жодної хвилини.

Каталонська Барселона свого часу в 2018 році сплатила андалузькій Севільї за французького центрального захисника Клемана Ленгле 35,9 млн євро й навіть устигла продовжити з ним контракт із того часу.

Але вже другий сезон поспіль 28-річний виконавець розпочав на правах оренди в клубі з англійської Прем’єр-ліги, оскільки Хаві не вбачає в ньому потреби для свого стартового складу, а керівництво "блаугранас" прагне скоротити витрати.

Наразі Ленгле є гравцем бірмінгемської Астон Вілли, однак, на відміну від досвіду в лондонському Тоттенгемі до цього, ще жодної хвилини не провів на полі в матчі чемпіонату, зігравши лише п’ять повних зустрічей у Лізі конференцій УЄФА.

Наприкінці поточного сезону настане момент, коли французу знову доведеться повертатись до Барси, проте навряд чи ставлення до нього в клубі до того часу зазнає змін.

Баварія спочатку хотіла підписати захисника "блаугранас" Рональда Араухо, однак ті відповіли рішучою відмовою від трансферу.

Натомість іспанці запропонували Ленгле в якості можливого трансферу, і мюнхенці наразі схиляються до того, аби погодитись на такий варіант.

Баварія може спробувати домогтись розірвання орендного контракту поміж Астон Віллою та Барселоною та вже взимку оформити трансфер Клемана до Бундесліги. На правах оренди чи повноцінним переходом — щодо цього в мюнхенців поки що немає одностайної думки.