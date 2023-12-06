Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 6 грудня 2023 року, 19:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини скромний Саарбрюкен із третьої ліги здобув перемогу над франкфуртським Айнтрахтом та пробився до наступного раунду турніру.

Представник Бундесліги пропустив у свої ворота два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Брюнкер та Кербек.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Саарбрюкен — Айнтрахт Франкфурт в 1/8 фіналу Кубка Німеччини-2023/24:

Саарбрюкен — Айнтрахт Франкфурт 2:0

Голи: Брюнкер, 64 Кербек, 78

Вилучення: Футкеу, 83 (Айнтрахт)