Німеччина

Ще одна статусна команда втратила можливість поборотися за трофей.

Дортмундська Боруссія у матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини у гостях поступилася Штутгарту з рахунком 0:2 та вилетіла з турніру.

Перемогу "швабам" принесли забиті м'ячі у виконанні Серу Гірассі та Сіласа, які відзначилися результативними ударами у другому таймі.

Таким чином Боруссія Д стає ще одним знаковим клубом, який вибуває з турніру. Раніше можливість поборотися за трофей впустив Айнтрахт, який поступився команді з третього дивізіону країни.

Штутгарт - Боруссія Д 2:0

Голи: Гірассі, 55, Сілас, 77.

У ще одній зустрічі леверкузенський Баєр на своєму полі розібрався з Падерборном з рахунком 3:1. Путівку до чвертьфіналу для "аптекарів" забезпечили Віктор Боніфас, Есекьєль Паласіос та Патрік Шик. У складі гостей єдиний м'яч забив Себастьян Клос.

Баєр - Падерборн 3:1

Голи: Боніфас, 12, Паласіос, 28, Шик, 87 — Клос, 83.