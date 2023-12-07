Німеччина

Ціна питання — 12 мільйонів євро.

Штутгарт може викупити Деніза Ундава, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, опція викупу становить близько 12 мільйонів євро.

За гравцем також слідкує головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн. Він може викликати форварда на матчі національної команди у березні 2024 року.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Штутгарт орендував Ундава у Брайтона на один сезон. Він має 9 голів у 12 матчах за швабів, а також один асист.