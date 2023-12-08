Німеччина

На захист керманича збірної став володар Золотого м'яча.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн відвідав матч 1/8 фіналу Кубка Німеччини, в якому Штутгарт приймав дортмундську Боруссію. Разом з ним була Лена Вурценбергер, його дівчина, повідомляє видання BILD.

Штутгарт — Боруссія Дортмунд 2:0 Відео голів та огляд матчу 06.12.2023

Ексгравець Баварії та Ліверпуля Дітмар Гаманн розкритикував Нагельсманна за перебування на поєдинку. Він заявив, що коли побачив керманича збірної, то подумав, що це не може бути правдою.

"Національна команда по шию у воді, а тренер відправляється у сімейну поїздку до Штутгарта з девізом: Все буде добре. Для мене це непрофесійно, незрозуміло і це невігластво важко перевершити", — сказав Гаманн.

У той же час, володар Золотого м'яча Лотар Маттеус став на захист Нагельсманна.

"Це особиста справа кожного. Юліан дивиться гру зі своєю дівчиною — я не бачу у цьому нічого критичного", — заявив він.

Нагадаємо, збірна Німеччини не зуміла виграти в останніх трьох поєдинках, два з яких завершилися їхньою поразкою.