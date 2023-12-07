Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 6 грудня 2023 року, 21:45.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини Штутгарт здолав дортмундську Боруссію на домашньому стадіоні MHPArena. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу "швабів" з рахунком 2:0. Долю поєдинку вирішили голи Гірасі та Сіласа у другому таймі.

Таким чином, Штутгарт став останнім учасником чвертьфіналу. Раніше туди пробились: Саарбрюкен, Боруссія М., Герта, Санкт-Паулі, Баєр, Кайзерслаутерн та Дюссельдорф.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Штутгарт — Боруссія Дортмунд в 1/8 фіналу Кубка Німеччини-2023/24:

Штутгарт - Боруссія Д 2:0

Голи: Гірассі, 55, Сілас, 77.