Німеччина

Керманич мюнхенців прокоментував результат матчу.

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився щодо розгромної поразки від франкфуртського Айнтрахта, передає Bayern & Germany.

Німецький спеціаліст визнав, що мюнхенці заслуговували на такий результат, проте все ж відзначив, що рахунок був дивним:

"Ми заслужили на поразку. Це була дивна гра. Ми виграли за xG, але Франкфут робив сьогодні все. Ми не грали добре, але рахунок був трохи дивним. У нас не так багато аргументів. Ми всі винні, якщо цілий тиждень тренуємося, а потім так граємо. У нас був хороший тиждень тренувань, але ми все одно не були готові. Ми повинні запитати себе, чому так почали гру сьогодні. Готовності, бажання виграти у виїзному матчі сьогодні не було", — сказав Тухель SkySportDE.

Нагадаємо, Айнтрахт несподівано розгромив Баварію з дублем півзахисника Діна-Ебімбе.