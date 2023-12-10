Німеччина

Час Маттеуса та Гаманна знов настав.

У рамках чотирнадцятого туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт на Вальдштадіоні знищив мюнхенську Баварію (5:1). Один із лідерів "ротен" Леон Горецка прокоментував ганебну поразку своєї команди.

"Цей матч є чудовим прикладом сумного досвіду, коли ви намагаєтеся взяти гру під контроль та підбадьорити своїх товаришів за командою, які почуваються невпевнено через помилки, допущені ними у матчі. Я не зміг зробити подібного у цій грі. Це той аспект, над яким я хочу працювати і сподіваюся покращити його у майбутньому.

Ми не заслуговували на позитивний результат у цій грі", — сказав 28-річний німець.

Цього сезону, Леон Горецка зіграв за Баварію 17 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.