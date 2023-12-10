Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Германії, що відбувся 10 грудня 2023 року, 16:30.
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10 грудня 2023, 19:58
У рамках чотирнадцятого туру чемпіонату Німеччини Штутгарт приймав леверкузенський Баєр на МХП-Арені.
Команди обмінялися голами, але переможця виявити не зуміли — 1:1.
Огляд матчу:
Штутгарт – Баєр 1:1
Голи: Фюріх, 40 – Вірц, 47
Попередження: Коссуну, 6
Штутгарт: Нюбель – Вагноман (Руо, 86), Антон, Загаду, Міттельштедт (Стергіу, 76) – Штіллер, Каразор – Мійо (Сілас, 66), Фюріх (Левелінг, 76) – Ундав (Чон, 85), Гірассі
Баєр: Градецкі – Коссуну, Та, Тапсоба – Фрімпонг, Джака, Паласіос (Інкап'є, 84), Грімальдо – Адлі (Гофманн, 65), Вірц – Боніфас (Шик, 73).