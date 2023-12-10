Німеччина

Завершився один з центральних поєдинків 14 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках чотирнадцятого туру чемпіонату Німеччини Штутгарт приймав леверкузенський Баєр на МХП-Арені.

Саме господарям поля вдалося відкрити рахунок у матчі. Сталося це наприкінці першого тайму, коли голом відзначився Фюріх. Проте, лідирували з мінімальною перевагою "шваби" не надто довго, адже по перерві Вірц зрівняв рахунок у матчі. Баєр домінував у другій половині гри, але втілити цю домінацію у результативні удари не був спроможний.

Штутгарт – Баєр 1:1

Голи: Фюріх, 40 – Вірц, 47

Попередження: Коссуну, 6

Штутгарт: Нюбель – Вагноман (Руо, 86), Антон, Загаду, Міттельштедт (Стергіу, 76) – Штіллер, Каразор – Мійо (Сілас, 66), Фюріх (Левелінг, 76) – Ундав (Чон, 85), Гірассі

Баєр: Градецкі – Коссуну, Та, Тапсоба – Фрімпонг, Джака, Паласіос (Інкап'є, 84), Грімальдо – Адлі (Гофманн, 65), Вірц – Боніфас (Шик, 73)