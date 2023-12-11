Німеччина

Потрібна реабілітація після Франкфурта.

12 грудня о 22:00, в рамках шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд буде приймати мюнхенську Баварію. Напередодні гри, головний тренер "рекордмайстер" Томас Тухель поспілкувався з журналістами.

"Матчі у Манчестері завжди важливі. МЮ – великий клуб, довкола нього електризуюча атмосфера.

Ми готуємося до найкращої версії Манчестер Юнайтед. Вони дуже сильні, проти них важко грати. Сподіваємося, що зможемо зробити так, щоб суперник не продемонстрував свої найкращі якості.

У Манчестер Юнайтед є своя аура. У ДНК клубу закладено, що вони здатні долати труднощі. У них були злети та падіння, вони багато забивали останнім часом.