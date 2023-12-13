Німеччина

В команди проблеми на даній позиції.

Боруссія Дортмунд називає пріоритетним завданням підписання лівого крайнього захисника в зимове трансферне вікно - повідомляє ресурс Ruhr Nachrichten.

Рамі Бенсебаїні повинен поїхати на Кубок Африки, де буде виступати у складі збірної Алжиру та може пропустити декілька важливих матчів клубу.

Юліан Рюєрсон отримав пошкодження, що виключило його з гри на невизначений термін.

Якихось конкретних кандидатів поки що не називають.