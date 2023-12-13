Боруссія Дортмунд називає пріоритетним завданням підписання лівого крайнього захисника в зимове трансферне вікно - повідомляє ресурс Ruhr Nachrichten

Рамі Бенсебаїні повинен поїхати на Кубок Африки, де буде виступати у складі збірної Алжиру та може пропустити декілька важливих матчів клубу. 

Юліан Рюєрсон отримав пошкодження, що виключило його з гри на невизначений термін. 

Якихось конкретних кандидатів поки що не називають. 