В команди проблеми на даній позиції.
Рамі Бенсебаїні - Getty Images
13 грудня 2023, 15:37
Боруссія Дортмунд називає пріоритетним завданням підписання лівого крайнього захисника в зимове трансферне вікно - повідомляє ресурс Ruhr Nachrichten.
Рамі Бенсебаїні повинен поїхати на Кубок Африки, де буде виступати у складі збірної Алжиру та може пропустити декілька важливих матчів клубу.
Юліан Рюєрсон отримав пошкодження, що виключило його з гри на невизначений термін.
Якихось конкретних кандидатів поки що не називають.