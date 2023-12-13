Німеччина

Переговори між представниками гравця та клубом тривають.

Франкфуртський Айнтрахт розраховує на зимовий перехід центрального півзахисника Манчестер Юнайтед Донні ван де Бека, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Переговори з представниками 26-річного нідерландця тривають. Айнтрахт не відлякує майже повна відсутність ігрового часу у ван де Бека, оскільки у Франкфурті вірять у нього.

Перехід ще не погоджено, деякі деталі потребують уточнення. Однак, це точно буде оренда, а чи забезпечить собі німецький клуб право викупу наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інтерес до півзахисника також виявляла Жирона.