Німеччина

20-річний футболіст хоче зіграти у Лізі чемпіонів за нинішню команду.

Флоріан Вірц не має наміру залишати Баєр наступного року, повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, півзахисник та його оточення налаштовані на те, щоб залишитись у Леверкузені ще на один сезон та зіграти у Лізі чемпіонів, перш ніж робити наступний крок у кар'єрі.

Інтерес до Вірца проявляють Баварія, Барселона та Ліверпуль.

У поточному сезоні 20-річний гравець провів 14 матчів у Бундеслізі та забив 4 голи.