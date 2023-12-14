20-річний футболіст хоче зіграти у Лізі чемпіонів за нинішню команду.
ФЛОРІАН ВІРЦ, GETTY IMAGES
14 грудня 2023, 20:38
Флоріан Вірц не має наміру залишати Баєр наступного року, повідомляє Bayern & Germany.
За інформацією джерела, півзахисник та його оточення налаштовані на те, щоб залишитись у Леверкузені ще на один сезон та зіграти у Лізі чемпіонів, перш ніж робити наступний крок у кар'єрі.
Інтерес до Вірца проявляють Баварія, Барселона та Ліверпуль.
У поточному сезоні 20-річний гравець провів 14 матчів у Бундеслізі та забив 4 голи.