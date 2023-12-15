Німеччина

Німець перебуває у клубі на правах оренди.

Штутгарт не хоче втратити центрального нападника Деніза Ундава, орендованого до кінця цього сезону у Брайтона, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що Штутгарт має опцію викупу Ундава за приблизно 12 мільйонів євро влітку. Спортивний директор "швабів" Фабіан Вольгемут підтвердив, що у клубі працюють над оформленням повноцінного трансферу 27-річного німця.

"За столом переговорів є кілька сторін, і ми не маємо за цим столом найбільшого впливу. У Деніза контракт із Брайтоном, і вони також відіграватимуть провідну роль у вирішенні цього питання. Ми працюємо над цим, але, швидше за все, знадобиться ще близько місяця, перш ніж стане можливим все завершити", — сказав функціонер.

У цьому сезоні Ундав вже взяв участь у 13 матчах Штутгарта у всіх турнірах, відзначившись 9 голами і 2 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 17 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно він став гравцем місяця у Бундеслізі, а також заявив, що хоче виступати за збірну Німеччини.