Нідерландець став ще ближчим до німецького клубу.
Донні ван де Бек, Getty Images
15 грудня 2023, 19:02
Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек ще більше наблизився до підписання орендної угоди з франкфуртським Айнтрахтом, передає журналіст Фабріціо Романо.
За даними Романо, німецький клуб орендує 26-річного нідерландця до кінця червня 2024 року.
В угоді буде опція викупу гравця за 15 мільйонів євро без бонусів. Айнтрахт також заплатить манкуніанцям за оренду.
У цьому сезоні ван де Бек взяв участь у 2 матчах МЮ у всіх турнірах, провівши на полі всього 21 хвилину.
Раніше повідомлялося, що Жирона також контактувала з Манчестер Юнайтед щодо оренди півзахисника.