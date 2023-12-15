Німеччина

Нідерландець став ще ближчим до німецького клубу.

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек ще більше наблизився до підписання орендної угоди з франкфуртським Айнтрахтом, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, німецький клуб орендує 26-річного нідерландця до кінця червня 2024 року.

В угоді буде опція викупу гравця за 15 мільйонів євро без бонусів. Айнтрахт також заплатить манкуніанцям за оренду.

У цьому сезоні ван де Бек взяв участь у 2 матчах МЮ у всіх турнірах, провівши на полі всього 21 хвилину.

Раніше повідомлялося, що Жирона також контактувала з Манчестер Юнайтед щодо оренди півзахисника.