Німеччина

Завершилися ще чотири поєдинки 15 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках п'ятнадцятого туру німецької Бундесліги у суботу, 16 грудня, відбулися чотири поєдинки.

Дортмундська Боруссія продовжує втрачати очки. Цього разу вони не впоралися з Аугсбургом. Команди забили всі свої голи ще у першому таймі.

Аугсбург — Боруссія (Дортмунд) 1:1

Голи: Демірович, 23 — Мален, 35

Попередження: Гоувелееув, 80, Гумни, 90+4 — Алле, 90+1

Аугсбург: Дамен — Мбабу (Пфайффер, 90), Гоувелееув, Удуохай, Педерсен — Реджбечай (Брайтгаупт, 90), Дорш — Енгельс (Гумни, 69), Демірович (Варгас, 77), Єнсен — Тіц (Бельйо, 77)

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Меньє, Зюле, Шлоттербек, Бенсебаїні — Ройс (Рейна, 58), Джан (Алле, 89), Брандт — Мален, Фюллькруг, Байно-Гіттенс (Бамба, 71)

Бохум досить впевнено розібрався з Уніоном на власному полі.

Бохум — Уніон (Берлін) 3:0

Голи: Асано, 45+5, Пасіенсія, 54, Штогер, 78 (пен.)

Попередження: Остергаге, 20, Штогер, 90+1 — Хедіра, 42, Руссійон, 85

Бохум: Ріманн — Гамбоа (Пасслак, 87), Шлоттербек, Ерманн (Луслі, 64), Бернарду — Лосілья, Остергаге, Штогер — Асано (Квартенг, 86), Пасіенсія (Брошинскі, 72), Антві-Аджей (Беро, 72)

Уніон (Берлін): Рьоннов — Юранович, Кнохе, Лейте, Руссійон — Хедіра (Шафер, 60), Габерер (Крал, 60) — Голлербах (Кауфманн, 75), Фолланд (Ааронсон, 74), Бекер (Лаїдуні, 60) — Беренс

Дармштадт не зумів скористатися вилученням у першому таймі захисника Вольфсбурга Лакруа. Ба більше, саме гості набрали три очки за підсумками цієї зустрічі завдяки голу Маєра.

Дармштадт — Вольфсбург 0:1

Гол: Маєр, 63

Попередження: Гонзак, 69, Г'язула, 90+7

Вилучення: Лакруа, 27

Дармштадт: Шуен — Кларер (Ронштадт, 75), Рідель (Торсьєлло, 75), Ішервуд (Магліца, 84) — Скарке, Г'язула, Шнельгардт (Кемпе, 84), Карич — Франьїч, Гонзак (Бадер, 75) — Пфайффер

Вольфсбург: Кастельс — Борно, Єнц, Лакруа — Баку (Цезігєр, 90+6), Вранкс, Меле — Сванберг (Амоако, 90+5), Герхардт (Паредес, 87) — Вінд, Маєр (Камінські, 87)

Гайденгайм несподівано здолав Майнц на виїзді. Для перемоги їм вистачило єдиного голу Пірінгера на початку матчу.

Майнц — Гайденгайм 0:1

Гол: Пірінгер, 12

Попередження: Краусс, 38, Ажорк, 44, Груда, 90+3 — Гімбер, 30, Буш, 34, Бесте, 57

Майнц: Бац — да Кошта (Мамутович, 86), ван ден Берг, Кор, Мвене — Краусс (Лі, 46), Папела (Мюллер, 73) — Груда, Ріхтер (Баркок, 86), Буркгардт (Онісіво, 62) — Ажорк

Гайденгайм: Мюллер — Буш, Майнка, Гімбер, Фьоренбах — Дінкчі (Сесса, 76), Шьоппнер, Мелоні (Зірслебен, 90+3), Пірінгер (Тоєркауф, 69), Бесте (Пік, 75) — Кляйндінст