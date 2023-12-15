Боруссія Менхенгладбах не змогла вдома обіграти Вердер. Рокко Райтц оформив дубль, втім бременській команді вдалося відігратися. 

Колектив Херардо Сеоане посідає дев'яте місце. Його опонент знаходиться на дванадцятій позиції. 

 

Боруссія Менхенгладбах — Вердер 2:2 

Голи: Райтц, 45, 49 — Борре, 7, Дукш, 76 

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Ельведі, Вобер — Онора (Нойгаус, 87), Райц (Нгуму, 81), Вайгль, Коне (Ранос, 87), Нец — Гак (Крамер, 81), Плеа (Боржес, 90) 

Вердер: Цеттерер — Велькович, Штарк, Юнг — Вайзер, Шмід (Нджинма, 68), Стаге, Біттенкур (Лінен, 68), Деман (Агу, 86) — Борре, Дукш 

Попередження: Вобер, Хонорат, Вайгль, Крамер — Вайзер, Шмід 