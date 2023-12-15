Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Боруссія Менххенгладбах - Вердер - Getty Images
15 грудня 2023, 23:51
Боруссія Менхенгладбах не змогла вдома обіграти Вердер. Рокко Райтц оформив дубль, втім бременській команді вдалося відігратися.
Колектив Херардо Сеоане посідає дев'яте місце. Його опонент знаходиться на дванадцятій позиції.
Боруссія Менхенгладбах — Вердер 2:2
Голи: Райтц, 45, 49 — Борре, 7, Дукш, 76
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Ельведі, Вобер — Онора (Нойгаус, 87), Райц (Нгуму, 81), Вайгль, Коне (Ранос, 87), Нец — Гак (Крамер, 81), Плеа (Боржес, 90)
Вердер: Цеттерер — Велькович, Штарк, Юнг — Вайзер, Шмід (Нджинма, 68), Стаге, Біттенкур (Лінен, 68), Деман (Агу, 86) — Борре, Дукш
Попередження: Вобер, Хонорат, Вайгль, Крамер — Вайзер, Шмід