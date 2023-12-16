Завершився ще один поєдинок 15 туру чемпіонату Німеччини.
РБ Лейпциг - Гоффенгайм, Getty Images
16 грудня 2023, 21:46
У рамках п'ятнадцятого туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг приймав Гоффенгайм на Ред Булл Арені.
Саме господарі поля відкрили рахунок у зустрічі завдяки голу Клостерманна. Ближче до завершення першого тайму гості зуміли зрівняти рахунок — відзначився Кабак. У другій половині матчу "бики" двічі забили протягом трьох хвилин, поховавши надії Гоффенгайма на здобуття очок.
РБ Лейпциг — Гоффенгайм 3:1
Голи: Клостерманн, 34, Форсберг, 71, Сімакан, 74 — Кабак, 42
Попередження: Айдара, 40, Сімонс, 62, Клостерманн, 81 — Кабак, 62, Грілліч, 90+3
РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан (Люкеба, 83), Клостерманн, Раум — Айдара (Кампль, 58), Шлагер — Баумгартнер (Форсберг, 66), Сімонс (Карвалью, 83) — Поульсен, Опенда (Шешко, 83)
Гоффенгайм: Бауманн — Кабак (Акпогума, 75), Брукс, Фогт — Кадержабек (Нсокі, 90), Промель, Штах (Бішоф, 75), Сков (Грілліч, 46) — Бебу (Баєр, 69), Крамарич, Бюльтер