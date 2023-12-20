Німеччина

Німецький хавбек увійшов до історії мюнхенського клубу.

В даний час мюнхенська Баварія в гостях зустрічається з Вольфсбургом у рамках 16 туру німецької Бундесліги.

У цьому матчі бере участь півзахисник Баварії Джамал Мусіала, для якого це сотий матч у складі клубу з Мюнхена.

За інформацією OptaFranz, Мусіала став наймолодшим гравцем в історії Баварії зі 100 матчами у Бундеслізі.

В історії німецького чемпіонату позначку у 100 матчів у більш ранньому віці перетинали Кай Гаверц, Тімо Вернер та Юліан Дракслер.

У нинішньому сезоні Мусіала провів 17 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.

Слідкувати за ключовими моментами матчу Вольфсбург — Баварія можна на Football.ua.