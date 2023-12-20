Завершилася низка матчів у рамках 16 туру чемпіонату Німеччини.
гравці баєра, getty images
20 грудня 2023, 23:28
У рамках 16 туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт здобув вольову перемогу над менхенгладбахською Боруссією завдяки двом голам у компенсований час.
Айнтрахт - Боруссія Менхенгладбах 2:1
Гол: Бута, 90+1, Кох, 90+7 — Вьобер, 27
Айнтрахт (старт): Трапп — Тута, Кох, Пачо — Діна-Ебімбе, Скірі, Гьотце, Макс — Шаїбі, Кнауфф — Мармуш
Боруссія Менхенгладбах (старт): Ніколас — Скаллі, Ельведі, Вьобер — Онора, Вайгль, Нец — Райц, Коне — Плеа, Гак
Вилучення: Вьобер, 27 (Боруссія М)
У паралельному матчі леверкузенський Баєр розгромив Бохум із рахунком 4:0.
Баєр — Бохум 4:0
Голи: Шик, 29 (пен.), 32, 45+2, Боніфас, 69
Баєр (старт): Градецкі — Станішич, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Джака, Андріх, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Шик
Бохум (старт): Ріманн — Гамбоа, Машович, Шлоттербек, Бернарду — Лосілья, Остергаге, Беро — Асано, Пасієнсія, Антві-Аджей
Баварія також не втратила очок, зумівши обіграти Вольфсбург у гостях.
Вольфсбург — Баварія 1:2
Голи: Арнольд, 45+1 — Мусіала, 33, Кейн, 43
Вольфсбург (старт): Кастельс — Борно, Єнц, Цезігєр — Баку, Вранкс, Меле — Сванберг, Арнольд — Вінд, Маєр
Баварія (старт): Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Павлович, Геррейру — Мусіала, Мюллер, Сане — Кейн
Гайдегайм здобув вольову перемогу над Фрайбургом, забивши два переможні м'ячі в заключному відрізку протистояння.
Гайденгайм — Фрайбург 3:2
Голи: Дінкчі, 52, Кляйндінст, 84, Гінтер, 90+2 (АГ) - Гьолер, 7, Гелер, 64
Гайденгайм (старт): К. Мюллер — Буш, Майнка, Гімбер, Фьоренбах — Дінкчі, Шьоппнер, Мелоні, Бек — Пірінгер, Кляйндінст
Фрайбург (старт):
Атуболу — Сільділья, Гінтер, Гульде, Кюблер — Еггештайн, Гьофлер — Доан, Рьоль, Шаллаї — Гьолер
Штутгарт розгромив Аугсбург, відправивши в його ворота три "сухих" м'ячі.
Штутгарт - Аугсбург 3:0
Голи: Ундав, 18, Гірассі, 45+1, Фюріх, 69
Штутгарт (старт): Нюбель — Штенцель, Антон, Загаду, Міттельштедт — Левелінг, Каразор, Штіллер, Фюріх — Ундав, Гірассі
Аугсбург (старт): Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Педерсен — Єнсен, Реджбечай, Дорш, Енгельс — Тіц, Демірович