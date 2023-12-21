Німеччина

"Фармацевти" в повному порядку.

Головний тренер лідера німецької Бундесліги Баєра Хабі Алонсо дав коментар після впевненої перемоги його команди над Бохумом (4:0). Його слова наводить офіційний сайт чемпіонату Німеччини.

"Перші 30 хвилин для нас були нелегкими, надто напруженими. Після другого забитого голу ми стали контролювати гру і найскладніше вже було позаду. Гравці показали сильний менталітет. Тепер команда йде на заслужений відпочинок.

Звичайно, ми сподівалися провести першу частину сезону на високому рівні. У нас хороше становище і ми насолоджуємося цим моментом. Ми хочемо продовжувати в тому ж дусі", — заявив іспанець.

Наразі, команда Хабі Алонсо йде на першому місці турнірної таблиці німецької Бундесліги, випереджаючи Баварію на чотири пункти, але "ротен" мають гру в запасі.