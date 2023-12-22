Македонець продовжить кар'єру в Німеччині.
ЕЛІФ ЕЛЬМАС - GETTY IMAGES
22 грудня 2023, 10:05
Лейпциг досяг домовленості щодо деталей контракту з Еліфом Ельмасом. Перемовини з Наполі перебувають на завершальній стадії. Особисті умови з півзахисником також узгоджені. Це підтвердив президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс.
"Ми продали Ельмаса, все зроблено — він завжди хоче грати, тому ми вирішили його відпустити", — сказав функціонер.
Сума трансферу повина скласти приблизно 25 мільйонів євро.
У цьому сезоні він вже взяв участь у 16 матчах Наполі у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.