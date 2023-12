Лейпциг досяг домовленості щодо деталей контракту з Еліфом Ельмасом. Перемовини з Наполі перебувають на завершальній стадії. Особисті умови з півзахисником також узгоджені. Це підтвердив президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

"Ми продали Ельмаса, все зроблено — він завжди хоче грати, тому ми вирішили його відпустити", — сказав функціонер.

🇲🇰🤝🏻 Napoli president de Laurentiis confirms: “We have sold Elmas, it’s all done — he always wants to play so we decided to let him go”.



