Німеччина

Легендарний голкіпер Баварії оцінив виступи англійського нападника.

Легендарний ексгравець Баварії Зепп Маєр поділився думкою щодо центрального нападника мюнхенців Гаррі Кейна, передає портал SPORT1.

Маєр вважає, що виступи 30-річного англійця є надзвичайно хорошими.

"Мені майже не вистачає слів. Особливість Кейна полягає у тому, що він також працює на інших і показує, наскільки він вже освоївся у Баварії. Кейн набагато цінніший, ніж був Левандовські", — заявив колишній голкіпер.

У цьому сезоні Кейн вже взяв участь у 22 матчах Баварії у всіх турнірах, відзначвшись 25 голами і 8 асистами.

Нагадаємо, нещодавно Зепп Маєр назвав Томаса Мюллера "Ґердом Мюллером сучасності".