Легендарний голкіпер Баварії оцінив виступи англійського нападника.
Гаррі Кейн, Getty Images
24 грудня 2023, 21:48
Легендарний ексгравець Баварії Зепп Маєр поділився думкою щодо центрального нападника мюнхенців Гаррі Кейна, передає портал SPORT1.
Маєр вважає, що виступи 30-річного англійця є надзвичайно хорошими.
"Мені майже не вистачає слів. Особливість Кейна полягає у тому, що він також працює на інших і показує, наскільки він вже освоївся у Баварії. Кейн набагато цінніший, ніж був Левандовські", — заявив колишній голкіпер.
У цьому сезоні Кейн вже взяв участь у 22 матчах Баварії у всіх турнірах, відзначвшись 25 голами і 8 асистами.
Нагадаємо, нещодавно Зепп Маєр назвав Томаса Мюллера "Ґердом Мюллером сучасності".