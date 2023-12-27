Німеччина

Юний турок наразі відновлюється після травми.

Центральний нападник Нюрнберга Джан Узун опинився у сферах інтересів Севільї, дортмундської Боруссії та Баварії, повідомляє портал Relevo.

Згадані клуби вже контактували з 18-річним турком і його агентами. Сім'я Узуна прагне переїхати з Німеччини, що є плюсом для Севільї. До того ж, у складі "нервіонців" він може мати більше ігрового часу.

Контракт Узуна з Нюрнбергом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює гравця у 8 мільйонів євро.

Узун також може грати на позиції атакуючого півзахисника. У цьому сезоні він вже взяв участь у 17 матчах Нюрнберга у всіх турнірах, відзначившись 9 голами і 3 асистами.