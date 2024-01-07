Німеччина

Лондонці хочуть полегшити власний склад.

Нідерландський фланговий захисник Ян Матсен перебуває в системі лондонського Челсі вже майже шість років, проте отримав шанс повноцінно заграти в складі основної команди лише в поточному сезоні.

При цьому 21-річний виконавець не є фаворитом Маурісіо Почеттіно, тож поточну трансферну кампанію "сині" хочуть використати задля полегшення власної кадрової обойми також і за допомоги його трансферу.

Претендентів на гравця вже чимало: Манчестер Сіті та лондонський Вест Гем уже тривалий час ведуть спостереження, а останнім часом також і дортмундська Боруссія виявляє інтерес.

І якщо англійські клуби не активізують перемовини якнайшвидше, то "джмелі" ризикують виграти ці перегони без жодного спротиву.

Наразі розглядається виключно оренда до завершення поточного сезону.

Матсен провів на полі 378 хвилин у 15 матчах.