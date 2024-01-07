Нідерландець ненадовго змінить Англію на Німеччину.
Ян Матсен, Getty Images
07 січня 2024, 12:59
Лівий захисник Челсі Ян Матсен може невдовзі поповнити склад дортмундської Боруссії, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок
За даними Плеттенберга, йдеться про 6-місячну оренду 21-річного нідерландця. Сторони досягли усної домовленості щодо трансферу.
У цьому сезоні Матсен вже взяв участь у 15 матчах Челсі у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Лише тричі він з'являвся у стартовому складі "синіх".