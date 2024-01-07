Німеччина

Функціонер Боруссії Д упевнений у здібностях керманича.

Дортмундська Боруссія в першій частині сезону здобула лише 27 очок, що не дозволяє їй перебувати навіть у нижній частині зони Ліги чемпіонів УЄФА та зумовлює відставання від лідера, леверкузенського Баєра, на 15 очок.

На тлі сумнівних результатів довкола "жовто-чорних" почало ширитись чимало чуток щодо можливого розставання з головним тренером Едіном Терзичем, на захист якого під час свого останнього інтерв’ю став спортивний директор клубу Себастьян Кель.

"Ми повністю довіряємо Едіну Терзічу. Ми твердо віримо, що з цим кадровим підбором виконавців і з тією якістю колективу, яку ми маємо, ми здатні на значно кращі результати й усе одно досягнемо нашої мети — кваліфікації до Ліги чемпіонів.

Саме тому ми не дозволили собі повестися на всі ті теми, які обговорювались навколо клубу в пресі. Я добре розумію, що вболівальники розчаровані нашими виступами.

Ми разом проаналізували останні кілька місяців, дуже критично поставилися один до одного і зробили висновки. Деякі речі ми вже реалізували, наприклад, підписали контракти з асистентами тренера Нурі Шахіном та Свеном Бендером, але на інші моменти може знадобитись ще трохи часу.

У будь-якому випадку, я вірю, що в 2024 році ми покажемо інше справжнє обличчя. Виходячи з турнірної таблиці, також зрозуміло: січень має стати нашим місяцем!

Ганс-Йоахім Ватцке чітко заперечив це кілька тижнів тому. Зрозуміло одне: якщо ми з нашими високими стандартами впадаємо в сплячку на п'ятому місці, то певна кількість чуток довкола нас є нормальною.

У такій ситуації важливо не показувати пальцем на інших, а скоріше правильно зобразити загальну картину й продовжувати тримати рух у спільному напрямку.

Річ у тім, що ми маємо вдосконалюватись у багатьох сферах, інтенсивно працювати і бути агресивними", — заявив німецький функціонер.

Дортмундська Боруссія відновить для себе сезон гостьовим матчем проти Дармштадта.