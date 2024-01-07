Німеччина

Німець хоче стабільності.

Воротар Баварії Александер Нюбель, який цього сезону виступає за Штутгарт на правах оренди, не продовжуватиме контракт із мюнхенським клубом, якщо 37-річний воротар "ротен" Мануель Ноєр підпише нову угоду. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, Нюбель та Баварія знаходяться у переговорному процесі. 27-річний воротар розгляне продовження контракту та ще одну оренду наступного літа лише в тому випадку, якщо мюнхенський клуб гарантує йому статус основного голкіпера у 2025 році.

Зазначається, що керівництво Баварії вважає Нюбеля найкращим кандидатом на заміну Ноєра в майбутньому.

Діючий контракт 27-річного воротаря з "рекордмайстер" розрахований до 30 червня 2024 року. В свою чергу угода Ноєра з клубом діє до 30 червня 2025 року.

Цього сезону, Александер Нюбель проводить вдалий сезон в оренді у Штутгарті, відігравши за "швабів" 19 матчів, пропустивши 19 м'ячів та 9 разів зігравши "на нуль".