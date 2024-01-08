Німеччина

Керівництво "Ротен" думає не тільки про Араухо та Мукіеле.

Мюнхенська Баварія зробила пропозицію приєднатися до клуба вілтку півзахиснику Шальке 04 Ассан Уедраого. Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.

17-річному гравцю юніорської збірної Німеччини запропонували особистий контракт до 30 червня 2029 року.

Діюча угода вундеркінда з "гірниками" розрахована до літа 2027 року. У ній прописана сума викупу, яка складає 15 млн. євро. Зазначається, що Баварія згодна сплатити зазначену ціну на футболіста.

При цьому сам Уедраого не поспішає з остаточним рішенням.

Цього сезону, Ассан Уедраого відіграв за Шальке 04 одинадцять матчів, відзначившись голом та результативною передачею.