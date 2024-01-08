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Уедраого праворуч, Getty Images
08 січня 2024, 22:26
Мюнхенська Баварія зробила пропозицію приєднатися до клуба вілтку півзахиснику Шальке 04 Ассан Уедраого. Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.
17-річному гравцю юніорської збірної Німеччини запропонували особистий контракт до 30 червня 2029 року.
Діюча угода вундеркінда з "гірниками" розрахована до літа 2027 року. У ній прописана сума викупу, яка складає 15 млн. євро. Зазначається, що Баварія згодна сплатити зазначену ціну на футболіста.
При цьому сам Уедраого не поспішає з остаточним рішенням.
Цього сезону, Ассан Уедраого відіграв за Шальке 04 одинадцять матчів, відзначившись голом та результативною передачею.