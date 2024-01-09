Німеччина

Захисника мюнхенців звинувачують в ухиленні від сплати податків.

Правий захисник Баварії Буна Сарр має постати перед судом у німецькому Ландсгуті внаслідок звинувачень в ухиленні від сплати податків.

Речник окружного суду міста Ландсгут Маркус Брюммер підтвердив, що 31-річний сенегалець має з'явитися 18 січня. Причиною є митна перевірка у жовтні 2022 року.

У Сарра були проблеми з входом у мюнхенський аеропорт після того, як офіцери знайшли у гравця Баварії розкішний годинник (за попередніми даними, Patek Philippe), який він не задекларував на митниці.

На перевірку сенегалець відреагував публікацією у соцмережі Instagram фото митників з емодзі клоунів. Ба більше, Сарр звинуватив їх у расизмі, оскільки з понад 200 пасажирів літака саме на нього скерували службового собаку.

Згідно з митницею, якщо ціна товару перевищує 430 євро, громадянин має сплатити 19% імпортного податку при його ввезенні з-за меж Євросоюзу.

Нагадаємо, на початку грудня захисник зазнав серйозної травми на тренуванні Баварії.