Німеччина

31-річний сенегалець вибув на найближчі місяці.

Захисник мюнхенської Баварії Буна Сарр не зможе допомогти своїй команді протягом кількох місяців. Про це повідомляє прес-служба клубу.

31-річний сенегалець зазнав серйозної травми на тренуванні. Після медичного обстеження у футболіста було діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Буна вже переніс операцію та розпочав процес відновлення, який займе кілька місяців.

Нагадаємо, Сарр перебрався до Баварії 2020 року. Проте закріпитися в команді він не зміг — на його рахунку 33 матчі та один забитий м'яч.

У нинішній кампанії Сарр провів п'ять матчів, у яких відзначився одним асистом.