Німеччина

Лідер Фулгема міг опинитися в Мюнхені наприкінці літнього трансферного вікна, проте сторони не встигли вчасно закрити угоду.

Центральний півзахисник лондонського Фулгема Жоау Палінья не перейде до мюнхенської Баварії в зимове трансферне вікно, незважаючи на те, що німецький клуб планував повернутися до його кандидатури в січні.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, головною причиною того, чому 28-річний португалець не опиниться зараз у Мюнхені, є його висока трансферна вартість, а саме більше 50 мільйонів євро.

Зазначається, що Палінья мав велике бажання приєднатися до Баварії, та між гравцем та німецьким грандом була усна домовленість, проте зараз у босів "червоних" інші плани на трансферному ринку.

За інформацією джерела, вони зосередяться на підписаннях центрального захисника Тоттенгема Еріка Даєра та правого захисника ПСЖ Норді Мукіеле.

У поточному сезоні Жоау Палінья провів за Фулгем 20 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав один асист.