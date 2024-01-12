Німеччина

Мюнхенський гранд не зазнав проблем проти претендента на єврокубки.

У рамках 17-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія приймала на своєму полі Гоффенгайм.

Підопічні Томаса Тухеля відправили у ворота суперника три "сухих" м'ячі, авторами яких стали Мусіала (дубль) та Гаррі Кейн, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги в цьому протистоянні.

Зазначимо, що Гоффенгайм був вимушений догравати матчу у меншості через вилучення Премеля на 74-ій хвилині.

Баварія - Гоффенгайм 3:0

Голи: Мусіала, 18, 70, Кейн, 90+1

Баварія: Ноєр – Лаймер, Упамекано, де Лігт, Девіс – Геррейру (Горецка, 78), Кімміх, (Павлович, 78) – Мюллер (Коман, 73), Мусіала (Шупо-Мотінг, 87), Сане (Тель, 73) — Кейн

Гоффенгайм: Бауманн – Кадержабек, Нсокі, Кабак, Гріллич, Бюльтер (Сков, 79) – Штах, Крамарич (Тохумджу, 79), Бюльтер (Сков, 79) – Вегорст (Бебу, 79), Баєр (Бекер, 84)

Попередження: Павлович 83 – Штах 16, Премель 42

Вилучення: Премель, 74 (Гоффенгайм, друга жовта)