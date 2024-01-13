Німеччина

Легендарний німецький голкіпер досяг ювілейної позначки в кількості поєдинків за "червоних".

У рамках 17-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула розгромну перемогу над Гоффенгаймом із рахунком 3:0.

У стартовому складі команди Томаса Тухеля на це протистояння традиційно вийшов досвідчений голкіпер Мануель Ноєр.

Для 37-річного німця цей матч проти Гоффенгайма став 500-м у футболці Баварії в усіх турнірах.

Нагадаємо, що Мануель Ноєр виступає за Баварію з літа 2011 року. З того моменту в 500 проведених поєдинках він пропустив 395 голів та 240 разів відстояв "на нуль".