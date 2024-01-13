Німеччина

"Рекордмайстер" у всій своїй красі.

У рамках17-го туру німецької Бундесліги, мюнхенська Баварія на власному полі впевнено переграла Гоффенгайм (3:0).

За інформацією Opta, "ротен" забиває у 65-ти домашніх матчах поспіль. Це новий рекорд Бундесліги. Востаннє Баварія не забивала на Альянц Арені 9-го лютого 2020 року у матчі проти РБ Лейпциг (0:0).

Наразі, "ротен" посідають другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Німеччини, відстаючи від лідируючого Баєра на один пункт.