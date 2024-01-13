Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 12 грудня 2023 року, 21:30.

У рамках сімнадцятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія на власному полі впевнено переграла Гоффенгайм.

Команда Томаса Тухеля знову забила відносно швидкий м’яч, після чого тримала гру під власним контролем.

І якщо Гоффенгайм у першому таймі ще виказував ознаку супротиву, то після перерви йому вже це не вдавалось.

Той-таки Джамал Мусіала подвоїв перевагу чинного чемпіона країни посеред другого тайму, а Гаррі Кейн закрив матч черговим своїм голом на завершення основного часу.

До вашої уваги відео кращих моментів Баварія — Гоффенгайм у 17 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Баварія — Гоффенгайм 3:0

Голи: Мусіала, 18, 70, Кейн, 90+1

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, де Лігт, Девіс — Геррейру (Горецка, 78), Кімміх, (Павлович, 78) — Мюллер (Коман, 73), Мусіала (Шупо-Мотінг, 87), Сане (Тель, 73) — Кейн.

Гоффенгайм: Бауманн — Кадержабек, Нсокі, Кабак, Гріллич, Бюльтер (Сков, 79) — Штах, Крамарич (Тохумджу, 79), Бюльтер (Сков, 79) — Веггорст (Бебу, 79), Баєр (Бекер, 84).

Попередження: Павлович 83 — Штах 16, Премель 42

Премель, 74 (Гоффенгайм, друга жовта)