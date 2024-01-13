Німеччина

Англієць повернувся на Сігнал Ідуна Парк.

Спортивний директор дортмундської Боруссії Себастьян Кель прокоментував повернення Джейдона Санчо до клубу. Цитує німецького функціонера Фабриціо Романо.

"Джейдон Санчо розглядав варіант із переходом тільки до Борусії.

Люди тут люблять його. Джейдону не знадобиться багато часу, щоб адаптуватися. Але ми все одно маємо дати йому трохи прийти до тями після важкого періоду у Манчестері.

Я вважаю, що він дуже здорово виглядає на тренуваннях", — сказав Кель.