Німеччина

Німецькому фахівцю пощастило мати у своєму розпорядженні такого гравця.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель розповів про співпрацю з нападником команди Гаррі Кейном. Цитує німця ESPN.

"Щиро кажучи, бути його тренером – це просто подарунок. Я почуваюся дуже привілейованим.

Гаррі дуже скромний, він перший приїжджає на тренування кожного дня. Що б ви його не попросили, він це зробить. На полі Кейн стає акулою, тому що він прагне голів, прагне перемог. Він робить це щодня, і мова не лише про голи. Гаррі добре тренується, робить те, що потрібно.

Він демонструє свої властивості та заспокоює всіх навколо себе, робить всіх краще однією своєю присутністю. Це надзвичайно високий рівень", — сказав Тухель.

Цього сезону, Гаррі Кейн відіграв за Баварію 23 матчі, забив 26 голів та віддав 8 результативних передач.