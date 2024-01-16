Німеччина

Поточна угода німецького вінгера з "червоними" спливає влітку 2025 року.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Крістоф Фройнд поділився думкою щодо майбутнього вінгера своєї команди Лероя Сане, поточний контракт його спливає в червні 2025 року.

"Ми не поспішаємо, але нас ще чекають переговори з Лероєм. Ми дуже, дуже щасливі мати такого гравця в своєму складі.

Це його найкращий рік у Баварії. Тому я впевнений, що він міг би залишитися в Мюнхені надовго", — цитує слова спортивного директора "червоних" журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні 28-річний Лерой Сане провів за Баварію 25 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 9 голів та віддав 11 асистів. Портал Transfermarkt оцінює німецького вінгера в 80 мільйонів євро.