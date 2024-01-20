Німеччина

Цікавий трансфер.

Мюнхенська Баварія зацікавлена у придбанні центрального захисника мадридського Реала Рафи Маріна, який нинішнього сезону виступає за Алавес на правах оренди. Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, "ротен" зроблять конкретні спроби з купівлі 21-річного футболіста в тому випадку, якщо їх захисник Альфонсо Девіс зрештою ухвалить рішення не продовжувати контракт і приєднається до "вершкових", з якими його пов'язують чутки протягом останніх кількох місяців.

Діючий контракт іспанця з "королівським" клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у три мільйони євро.

Цього сезону, Рафа Марін зіграв за Алавес 19 матчів та отримав п'ять жовтих карток.